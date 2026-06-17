Отобравшего у прохожего оружие жителя Красноярска отправили в колонию на 14 лет

16 июня стало известно о вынесении в Красноярске приговора 40-летнему участнку банды Малиновского. Он вместе с тремя подельниками отобрал у прохожего огнестрельное оружие и патроны.
Напомним, все произошло 25 ноября 2021 года на улице Лиственной. Мужчина с сообщниками подошли к владельцу оружия, прыснули ему в лицо из газового баллончика, избили и забрали ружье с боеприпасами. После этого нападавшие уехали. Потерпевший обратился в полицию, и участников нападения удалось установить.
Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии собрал достаточно доказательств вины подсудимого. Ему назначили 14 лет колонии особого режима. Это одно из самых суровых наказаний по такой статье. Дела соучастников осужденного рассматриваются отдельно.