Отобравшего у прохожего оружие жителя Красноярска отправили в колонию на 14 лет

Напомним, все произошло 25 ноября 2021 года на улице Лиственной. Мужчина с сообщниками подошли к владельцу оружия, прыснули ему в лицо из газового баллончика, избили и забрали ружье с боеприпасами. После этого нападавшие уехали. Потерпевший обратился в полицию, и участников нападения удалось установить.