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Отобравшего у прохожего оружие жителя Красноярска отправили в колонию на 14 лет

Мужчина проведет 14 лет в колонии за нападение на владельца оружия в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

16 июня стало известно о вынесении в Красноярске приговора 40-летнему участнку банды Малиновского. Он вместе с тремя подельниками отобрал у прохожего огнестрельное оружие и патроны.

Напомним, все произошло 25 ноября 2021 года на улице Лиственной. Мужчина с сообщниками подошли к владельцу оружия, прыснули ему в лицо из газового баллончика, избили и забрали ружье с боеприпасами. После этого нападавшие уехали. Потерпевший обратился в полицию, и участников нападения удалось установить.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии собрал достаточно доказательств вины подсудимого. Ему назначили 14 лет колонии особого режима. Это одно из самых суровых наказаний по такой статье. Дела соучастников осужденного рассматриваются отдельно.