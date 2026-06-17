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Собянин сообщил об уничтожении уже 12 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены два беспилотника, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков украинских БПЛА.

16 июня пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков дронов ВСУ.

15 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по территории региона погибли три человека.

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