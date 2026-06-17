В результате стрельбы в больнице в США погиб один человек

В результате стрельбы в больнице в Соединённых Штатах погиб человек, заявили правоохранители.
Инцидент случился в городе Уилмингтон в штате Делавэр.
«Один из пострадавших, к сожалению, скончался от полученных ранений», — сказал журналистам шеф местной полиции Вильфредо Кампос.
Он отметил, что полиция разыскивает подозреваемого, его личность устанавливается.
Напомним, по данным ABC, ранения получили два человека. Власти города Уилмингтон отметили, что доступ в больницу ограничен. Правоохранители призвали жителей «избегать этот район».