Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате стрельбы в больнице в США погиб один человек

В результате стрельбы в больнице в Соединённых Штатах погиб человек, полиция разыскивает подозреваемого, его личность устанавливается.

Источник: Аргументы и факты

В результате стрельбы в больнице в Соединённых Штатах погиб человек, заявили правоохранители.

Инцидент случился в городе Уилмингтон в штате Делавэр.

«Один из пострадавших, к сожалению, скончался от полученных ранений», — сказал журналистам шеф местной полиции Вильфредо Кампос.

Он отметил, что полиция разыскивает подозреваемого, его личность устанавливается.

Напомним, по данным ABC, ранения получили два человека. Власти города Уилмингтон отметили, что доступ в больницу ограничен. Правоохранители призвали жителей «избегать этот район».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше