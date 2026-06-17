Рассмотрение дела иноагента Курникова отложили из-за неявки свидетелей

Как ранее сообщал ТАСС, Курников — редактор издания «Bild на русском» (признано в РФ иностранным агентом). Он уже привлекался к ответственности за непредставление в уполномоченный орган сведений об иноагенте и был оштрафован на 100 тыс. рублей. Позднее его заочно обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и объявили в федеральный розыск.