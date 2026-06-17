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В Пермском крае окончен поиск пропавшего жителя Свердловской области

Он нуждался в медицинской помощи.

Поиск пропавшего жителя Свердловской области окончен в Пермском крае, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Речь идёт о 35-летнем мужчине, который 13 июня вышел из дома в посёлке Билимбай и отправился в неизвестном направлении. Несколько дней он не возвращался и не выходил на связь с родными и близкими.

В ориентировке было указано, что мужчина ростом около 182 сантиметров и худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в бежевую футболку, сине-белые шорты в клетку и чёрные сланцы. Также говорилось, что пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в Пермском крае.

Накануне стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности пропажи и обнаружения не называются.

Напомним, в Пермском крае ищут 65-летнего пенсионера из Чусового, который пропал 10 июня.