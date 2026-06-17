В Пермском крае окончен поиск пропавшего жителя Свердловской области

В ориентировке было указано, что мужчина ростом около 182 сантиметров и худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в бежевую футболку, сине-белые шорты в клетку и чёрные сланцы. Также говорилось, что пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в Пермском крае.