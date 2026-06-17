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Мирошник: ВСУ сожгли село и заповедный лес в Херсонской области

Житель села Покровка в Херсонской области заявил о почти полном уничтожении населённого пункта и расположенного рядом заповедного леса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Источник: Life.ru

Согласно мужчине, ударам Вооружённых сил Украины (ВСУ) сначала подверглись объекты инфраструктуры — пекарня, школа и здание сельсовета, затем жилые постройки. В результате действий военных село оказалось практически разрушено, боевики сбрасывали зажигательные смеси посредством дронов. Расположенный рядом заповедный лес почти полностью выгорел.

Во время одной из атак был уничтожен и дом местного жителя. Мужчина получил тяжёлое ранение и сейчас проходит восстановление в пансионате, где размещены переселенцы. Постоянных жителей в Покровке почти не осталось. Многие покинули село после обстрелов, однако несколько человек продолжают находиться там до сих пор. Среди них есть раненые, которые не могут выехать из-за опасности на дорогах.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что в селе Малое Солдатское Беловского района украинский дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма. Ещё одна атака произошла рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения. Пострадавшим оказана первая помощь.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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