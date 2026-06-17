Мирошник: ВСУ сожгли село и заповедный лес в Херсонской области

Во время одной из атак был уничтожен и дом местного жителя. Мужчина получил тяжёлое ранение и сейчас проходит восстановление в пансионате, где размещены переселенцы. Постоянных жителей в Покровке почти не осталось. Многие покинули село после обстрелов, однако несколько человек продолжают находиться там до сих пор. Среди них есть раненые, которые не могут выехать из-за опасности на дорогах.