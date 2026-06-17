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Прокуратура Хабаровска помогла жене участника СВО в отсрочке по кредиту

Изначально банк отказал отказал горожанке в получении этой льготы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске благодаря вмешательству прокуратуры жена участника СВО получила отсрочку по кредиту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Кредит оформил супруг женщины. В начале года она обратилась в банк с просьбой о положенной по закону отсрочке. Но в кредитном учреждении горожанке отказали.

— Прокурором Центрального района руководителю банка внесено представление. После этого банк предоставил льготный период кредитования с полным освобождением от уплаты платежей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, семьи участников СВО получат льготу при наследовании транспорта.