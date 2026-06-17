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Бабченко* объявили в розыск по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Журналиста Аркадия Бабченко* (признан в РФ иноагентом; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Журналиста Аркадия Бабченко* (признан в РФ иноагентом; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, розыск объявлен в рамках расследования дела в отношении журналиста, который находится за пределами России. Ему вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Карточка Бабченко* появилась в базе розыска МВД РФ. При этом в ней не указано, по какой статье УК РФ он разыскивается.

В конце мая пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщала о возбуждении уголовного дела против Бабченко*. Расследование ведет Останкинский межрайонный следственный отдел СУ по СВАО ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, Бабченко* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Следствие утверждает, что, находясь за пределами России, он разместил в одной из социальных сетей материалы без обязательной маркировки иноагента.

*признан в РФ иноагентом;

*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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