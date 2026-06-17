Жительницу Усть-Ордынского осудили за продажу банковской карты мошенникам

— Списалась с покупателем и передала карту курьеру, который приехал к ней домой и сфотографировал ее вместе с паспортом. На следующий день она отправила неизвестному код из смс для входа в личный кабинет банка. Обещанных денег так и не дождалась, а аккаунт, с которого велась переписка, удалили, — рассказывают в пресс-службе ведомства.