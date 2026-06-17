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Жительницу Усть-Ордынского осудили за продажу банковской карты мошенникам

Девушка хотела подзаработать, но оказалась на скамье подсудимых.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе 20-летняя девушка решила подзаработать и попалась на уловку мошенников, но сама же оказалась на скамье подсудимых. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в октябре 2025 года она увидела в мессенджере сообщение о готовности купить банковскую карту за семь тысяч рублей.

— Списалась с покупателем и передала карту курьеру, который приехал к ней домой и сфотографировал ее вместе с паспортом. На следующий день она отправила неизвестному код из смс для входа в личный кабинет банка. Обещанных денег так и не дождалась, а аккаунт, с которого велась переписка, удалили, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Позже ее картой воспользовались аферисты. Вскрылось это при расследовании дела о хищении 650 тысяч рублей у жителя Магаданской области. Суд приговорил девушку к 200 часам обязательных работ, а ее телефон, с которого она общалась с покупателем, конфисковали в доход государства.