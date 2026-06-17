Состоялась панихида в память о погибшем на СВО журналисте Никите Цицаги

«Кроме большой несправедливости, человеческого горя, он увидел, что эти люди могут в совершенно страшных условиях жить в любви. И эти монахи, эти мирные граждане, просто какие-то, скажем, сирые и убогие, которые к ним туда прилепились. И эти кошки, эти собаки, которые там, вокруг монастыря. Вот он это увидел, он с этим соприкоснулся, ему захотелось об этом рассказать», — сказал игумен Лука, проводивший траурную церемонию.