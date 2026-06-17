Состоялась панихида в память о погибшем на СВО журналисте Никите Цицаги

Панихида в память о погибшем на СВО журналисте Никите Цицаги состоялась 16 июня, передаёт NEWS.ru.
С 2022 года Никита Цицаги работал в зоне спецоперации корреспондентом. 16 июня 2024 года он направился в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольский Волновахского района ДНР, чтобы сделать репортаж о жизни монахов на территории действия СВО. Однако до пункта назначения 29-летний журналист не добрался, он погиб в результате атаки БПЛА.
16 июня 2026 года исполнилось два года с того дня, как не стало Никиты Цицаги. В память о нём на Хованском кладбище провели панихиду. Все, кто вспоминал журналиста, подчёркивали, что он был добрым, жизнерадостным и неравнодушным человеком.
«Кроме большой несправедливости, человеческого горя, он увидел, что эти люди могут в совершенно страшных условиях жить в любви. И эти монахи, эти мирные граждане, просто какие-то, скажем, сирые и убогие, которые к ним туда прилепились. И эти кошки, эти собаки, которые там, вокруг монастыря. Вот он это увидел, он с этим соприкоснулся, ему захотелось об этом рассказать», — сказал игумен Лука, проводивший траурную церемонию.
Напомним, ранее в Пермском крае простились с погибшим на СВО стрелком Иваном Трониным.