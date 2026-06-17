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В Башкирии сотруднице за ампутированную кисть заплатили компенсацию

По иску прокуратуры работодатель выплатил пострадавшей на производстве работнице денежную компенсацию.

Источник: Башинформ

Мелеузовская межрайонная прокуратура обратилась в суд в интересах пострадавшей на производстве сотрудницы о выплате денежной компенсации за причинение вреда здоровью.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в феврале 2025 года при проведении работ женщина получила травму, после которой ей ампутировали кисть. Несчастный случай произошел по вине должностных лиц предприятия, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с работодателя в качестве компенсации морального вреда 650 тысяч рублей, которые в настоящее время выплачены пострадавшей.

Ранее жителя Башкирии осудили за незаконный отстрел кабанов.