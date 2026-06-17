Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский застройщик Коновалов сбежал от правосудия

Сумма хищения у дольщиков оценивается в 2,1 млрд рублей.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске совладельцу строительного холдинга ПТК-30 Владимиру Коновалову изменили меру пресечения. Вместо подписки о невыезде его заключили под стражу, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника прокурора Железнодорожного района Асю Овчинникову.

Как сообщает издание, бизнесмен не явился на судебное заседание, скрылся и был объявлен в розыск. В прокуратуре напоминают, что ранее аналогичным образом поступил его сын Антон Коновалов, который в январе 2026 года был заочно арестован. Ему предъявлены аналогичные обвинения.

Оба дела против отца и сына Коноваловых были возбуждены в 2018 году. Их обвиняют в мошенничестве, связанном с обманом дольщиков. Следствие просило арестовать предпринимателей из-за их частых поездок за границу. Однако обвиняемые утверждали, что арест помешает им урегулировать проблемы с дольщиками. В течение нескольких месяцев они находились под стражей, после чего меру пресечения изменили. В 2019 году арбитражный суд признал Владимира и Антона Коноваловых банкротами.

Позднее в отношении них было возбуждено ещё одно дело, схожее с первым. По оценке следствия, общий ущерб по обоим делам превышает 2,1 миллиарда рублей. Отец и сын Коноваловы не признали свою вину ни по одному из эпизодов. Судебное разбирательство по их делу началось в марте 2021 года.

Татьяна Картавых