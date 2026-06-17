Новосибирский застройщик Коновалов сбежал от правосудия

В Новосибирске совладельцу строительного холдинга ПТК-30 Владимиру Коновалову изменили меру пресечения. Вместо подписки о невыезде его заключили под стражу, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника прокурора Железнодорожного района Асю Овчинникову.
Как сообщает издание, бизнесмен не явился на судебное заседание, скрылся и был объявлен в розыск. В прокуратуре напоминают, что ранее аналогичным образом поступил его сын Антон Коновалов, который в январе 2026 года был заочно арестован. Ему предъявлены аналогичные обвинения.
Оба дела против отца и сына Коноваловых были возбуждены в 2018 году. Их обвиняют в мошенничестве, связанном с обманом дольщиков. Следствие просило арестовать предпринимателей из-за их частых поездок за границу. Однако обвиняемые утверждали, что арест помешает им урегулировать проблемы с дольщиками. В течение нескольких месяцев они находились под стражей, после чего меру пресечения изменили. В 2019 году арбитражный суд признал Владимира и Антона Коноваловых банкротами.
Позднее в отношении них было возбуждено ещё одно дело, схожее с первым. По оценке следствия, общий ущерб по обоим делам превышает 2,1 миллиарда рублей. Отец и сын Коноваловы не признали свою вину ни по одному из эпизодов. Судебное разбирательство по их делу началось в марте 2021 года.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске зафиксировано значительное повышение цен на топливо.
Татьяна Картавых