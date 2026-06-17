Новосибирский застройщик Коновалов сбежал от правосудия

Оба дела против отца и сына Коноваловых были возбуждены в 2018 году. Их обвиняют в мошенничестве, связанном с обманом дольщиков. Следствие просило арестовать предпринимателей из-за их частых поездок за границу. Однако обвиняемые утверждали, что арест помешает им урегулировать проблемы с дольщиками. В течение нескольких месяцев они находились под стражей, после чего меру пресечения изменили. В 2019 году арбитражный суд признал Владимира и Антона Коноваловых банкротами.