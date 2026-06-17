Ночью в Большеуковском районе Омской области загорелись два частных дома

Сегодня, 17 июня, ГУ МЧС России по Омской области сообщило о ночном пожаре в Большеуковском районе. Полыхали два частных дома, обошлось без пострадавших людей.
Стихия охватила площадь 471 м², повредились кровли и веранды зданий, а также хозпостройки. Для ликвидации огня спасатели использовали три единицы специальной техники. Открытое горение потушили в 04:17.
Специалистам удалось не допустить распространения пламени на соседние строения. Причины возникновения инцидента устанавливаются.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше