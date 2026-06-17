В Находке ребенок задержан по подозрению в убийстве

Следствию предстоит выяснить: состояли ли семьи или дети на каком-либо учёте — даже не в полиции, а в комиссиях по делам несовершеннолетних, органах соцзащиты, школах, была ли проведена профилактическая работа с семьями, имели ли должностные лица информацию о возможных конфликтах или угрозах и как на неё реагировали, можно ли было предотвратить трагедию при более внимательном отношении со стороны уполномоченных органов.