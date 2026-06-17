В Находке ребенок задержан по подозрению в убийстве

18 июня в поселке Врангель Находкинского городского округа произошла трагедия, потрясшая весь Приморский край. На чердаке одного из жилых домов было обнаружено тело 12-летней девочки. Признаки насильственной смерти не оставили сомнений — ребенок стал жертвой убийства.
Следственный комитет оперативно задержал предполагаемого убийцу. Им оказался 12-летний сверстник погибшей. Оба ребенка, по данным полиции, не состояли на профилактическом учете. Следствие уже возбудило второе уголовное дело — о халатности сотрудников органов профилактики, которым предстоит ответить на вопрос: можно ли было предотвратить трагедию.
Подозреваемый — 12-летний сверстник.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю провели оперативные мероприятия и уже в ближайшие часы установили личность подозреваемого. Им оказался 12-летний подросток. Он был задержан и передан следственным органам.
Согласно официальным данным, ни погибшая, ни задержанный не состояли на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Это означает, что семьи обоих детей не были замечены в асоциальном поведении, а сами дети не попадали в поле зрения полиции как склонные к правонарушениям.
Сейчас решается вопрос о помещении подозреваемого в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Экспертам предстоит установить, осознавал ли подросток фактический характер своих действий и мог ли он руководить ими в момент преступления. Результаты экспертизы станут решающим фактором для дальнейшей юридической квалификации дела.
Страшная находка на чердаке.
18 июня в поселке Врангель, одном из микрорайонов Находки, тело 12-летней девочки было обнаружено на чердаке многоквартирного или частного дома — точный тип здания не уточняется. При осмотре места происшествия криминалисты зафиксировали явные признаки насильственной смерти. Информация о находке мгновенно поступила в правоохранительные органы.
Как рассказывают очевидцы, тело обнаружили из-за телефонных звонков. Соседи в доме на протяжении некоторого времени слышали звонки на телефон, которые доносились с чердака.
Следственные органы СК России по Приморскому краю незамедлительно возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего.
Это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы (для совершеннолетних). Однако в данном случае фигуранту всего 12 лет, и уголовная ответственность для него наступит только по достижении 14 лет, либо если суд признает его вменяемым и способным осознавать свои действия.
Дело о халатности — почему следствие проверяет чиновников.
Параллельно с расследованием убийства Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело — по статье 293 УК РФ «Халатность». В рамках этого дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Следствию предстоит выяснить: состояли ли семьи или дети на каком-либо учёте — даже не в полиции, а в комиссиях по делам несовершеннолетних, органах соцзащиты, школах, была ли проведена профилактическая работа с семьями, имели ли должностные лица информацию о возможных конфликтах или угрозах и как на неё реагировали, можно ли было предотвратить трагедию при более внимательном отношении со стороны уполномоченных органов.
Что известно о трагедии и дальнейшие перспективы.
По состоянию на 19 июня официальные причины смерти девочки и мотивы задержанного не раскрываются в интересах следствия. Однако уже очевидно, что случай вызвал широкий общественный резонанс.
Детский омбудсмен Приморского края, вероятно, возьмёт ситуацию под личный контроль. В школах и образовательных учреждениях Находки, скорее всего, будут проведены внеплановые проверки и профилактические беседы.
Для 12-летнего подозреваемого, даже если он будет признан виновным, уголовное наказание в виде лишения свободы не применяется — согласно УК РФ, возраст уголовной ответственности за убийство — статья 105 УК РФ наступает с 14 лет. Однако если экспертиза покажет, что подросток осознавал свои действия, к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного характера — помещение в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Предоставлены сами себе.
Психолог первой категории Елена Волошина говорит о нескольких причинах, толкающих подростков на страшные преступления. Первая — это отсутствие контроля со стороны и родителей, и школьных педагогов. С 12 лет рано взрослеющие дети во время летних каникул предоставлены сами себе.
«И вот представим себе историю современных Ромео и Джульетты, где капля горячительного, препараты, расслабляющие мозг, просмотр взрослого, а порой и агрессивного видеоконтента, нечаянно сказанное слово доводит до трагедии, — рассуждает Елена Волошина. — Пришкольные лагеря переполнены учениками младших классов, но необходимо обращать внимание на летний досуг подростков. Родители не могут позволить себе дорогие лагеря, у подростков образуется вакуум, ощущение вседозволенности».
В качестве примера психолог приводит документальный фильм «Зона». Эксперт полагает — его нужно показывать подросткам для устрашения. И даже брать на экскурсию в колонии для несовершеннолетних.
«Пусть понимают, что за преступлением следует наказание. Один лишь эпизод фильма должен надолго предостеречь. 13-летний мальчик рассказывает на камеру: “Выпили по стакану пива, пошли гулять, убили… Что я скажу маме?!”. Вряд ли речь идет о 100% вменяемости, хотя всегда последнее слово за судебно-психиатрической экспертизой».
«Формирование мыслительных процессов в коре головного мозга не завершено, а гормональный фон, как реактор, и подростки не совсем могут себя контролировать. Речь идёт о психической неадекватности», — считает психолог Константин Ветцель.
По словам психиатра-криминалиста, руководителя Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Владимира Ушакова, особенность судебно-психиатрической экспертизы в отношении подростков заключается в том, что в комиссии должны обязательно работать детские психиатр и психолог.
«Они должны учесть особенности возраста, когда не развиты критические способности, не сформирована психика. С другой стороны, важно понять — отвечает ли развитие ребёнка на свой возраст? Причины преступлений могут быть самыми разными», — отметил собеседник издания.
«Конфликты между детьми стали перерастать в трагедии. Я давно об этом говорю, нужно учить детей строить отношения. Как в дружбе, так и в симпатиях и антипатиях», — отметила омбудсмен Ольга Романова.
Трагедия в посёлке Врангель — шок для всех приморцев. Следствие продолжается, но вне зависимости от его результатов, общество снова задаётся вопросом: почему система профилактики не сработала вовремя?
Еще одно убийство девочки в Приморье произошло с 12 на 13 июня в селе Углекаменск Партизанского МО. Мальчик в возрасте 15 лет в состоянии алкогольного опьянения задушил девочку.