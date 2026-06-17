МВД предупредило о новой волне мошенничества от имени известных блогеров

Злоумышленники активно воруют данные подписчиков известных блогеров под видом розыгрышей смартфонов и сертификатов. Об этом рассказали aif.ru в МВД России.
Министерство внутренних дел фиксирует рост числа преступлений в интернете с использованием поддельных аккаунтов известных персон и ложных сообщений о выигрышах. В ведомстве рассказали о типовых схемах, которые сейчас активно применяются кибермошенниками.
Ранее становилось известно о массовом взломе соцсетей знаменитостей. Среди тех, кто заявил об угоне аккаунта были инфлюенсеры Ольга Бузова, Ксения Бородина, Иды Галич, а также широкий круг коучей и авторов марафонов.
Особую опасность, по данным МВД, представляют «инвестиционные» проекты, продвигаемые от лица популярных блогеров, трейдеров или экспертов. Злоумышленники либо взламывают аккаунты знаменитостей, либо создают их точные копии, после чего убеждают подписчиков в запуске выгодного инвестиционного проекта, наборе в «закрытую группу» или рекомендуют определенные токены и платформы.
Чтобы усыпить бдительность граждан, аферисты активно используют поддельные скриншоты выплат, фальшивые отзывы и видеоролики, имитирующие поддержку известных лиц. Для убедительности создаются Telegram-каналы с названиями, копирующими официальные инвестиционные сообщества.
Помимо инвестиционных афер, широкое распространение получили так называемые «призовые» схемы. Жертвам приходят сообщения о выигрыше смартфонов, крупных денежных сумм, подарочных сертификатов, билетов или бонусов от маркетплейсов.
«Потерпевшему предлагают перейти по ссылке, заполнить форму, оплатить “доставку”, “комиссию”, “налог” или “таможенный сбор”. Либо просят авторизоваться через мессенджер для подтверждения личности», — пояснили в ведомстве aif.ru.
В большинстве случаев такие уловки сочетаются с фишингом. Главная цель злоумышленников — не столько получение небольшой суммы за «услуги», сколько кража реквизитов банковской карты, логинов, паролей и кодов подтверждения из СМС для последующего опустошения счетов.
В МВД также напомнили, что Банк России на регулярной основе выявляет такие ресурсы и вносит их в предупредительный список как организации с признаками нелегальной деятельности или финансовых пирамид.