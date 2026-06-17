В Комсомольске байкер попал в больницу после столкновения с микроавтобусом

Авария произошла 16 июня около 17:20 в районе дома № 28. По предварительным данным, мотоциклист ехал по улице Вагонной со стороны Почтовой в направлении Рельсовой. В этот момент впереди в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Delica под управлением 70-летнего водителя.