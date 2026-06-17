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В Комсомольске байкер попал в больницу после столкновения с микроавтобусом

Мотоциклист пошёл на обгон, пока Mitsubishi Delica поворачивал налево.

В Комсомольске-на-Амуре 36-летний водитель байка Regulmoto Sport получил травмы в ДТП на улице Вагонной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Авария произошла 16 июня около 17:20 в районе дома № 28. По предварительным данным, мотоциклист ехал по улице Вагонной со стороны Почтовой в направлении Рельсовой. В этот момент впереди в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Delica под управлением 70-летнего водителя.

Водитель Delica начал поворачивать налево, предварительно пропустив встречный транспорт. Байкер в это время пошёл на опережение машины, после чего произошло столкновение.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии уточняются. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дороге, особенно при поворотах, перестроениях и опережении транспорта.