Экс-губернатор Дубровский стал фигурантом дела о взятке в 34 млн

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 34 миллионов рублей. По версии следствия, деньги ему передала через посредников семья предпринимателя Геннадия Вильшенко — бывшего владельца дорожных монополистов региона («Южуралмост» и «Южуралавтобан»), пишет 74.ru.
Ключевые показания дала Екатерина Краснихина, юрист семьи Вильшенко. Она заключила сделку со следствием по делу о растрате 263 млн рублей при исполнении госконтрактов. Именно на её допросе вскрылись детали передачи взятки: по словам Краснихиной, она лично сняла наличные со счетов Вильшенко, принесла их в офис, откуда он с суммой денег отправился на встречу к Татьяне Солончак (которую СМИ ранее называли гражданской женой Дубровского) для передачи средств.
Следствие считает, что взятка была платой за покровительство дорожному бизнесу со стороны областной власти. В результате махинаций компании Вильшенко получали более 95% госконтрактов на строительство и ремонт дорог в регионе. Схема включала укрупнение лотов, завышение цен и фиктивное расходование резервных фондов на непредвиденные работы, средства из которых шли на премии и дивиденды акционерам.
В деле также фигурируют бывшие главы Миндортранса Микулик и Нечаев, а также предприниматели Алексей Башаев и Константин Овчинников. Расследование продолжается, часть обвиняемых находится под стражей, а сам Борис Дубровский объявлен в розыск.