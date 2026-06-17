Экс-губернатор Дубровский стал фигурантом дела о взятке в 34 млн

Ключевые показания дала Екатерина Краснихина, юрист семьи Вильшенко. Она заключила сделку со следствием по делу о растрате 263 млн рублей при исполнении госконтрактов. Именно на её допросе вскрылись детали передачи взятки: по словам Краснихиной, она лично сняла наличные со счетов Вильшенко, принесла их в офис, откуда он с суммой денег отправился на встречу к Татьяне Солончак (которую СМИ ранее называли гражданской женой Дубровского) для передачи средств.