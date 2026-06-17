Автоледи из Вяземского осудили за покупку фальшивых водительских прав

Горожанка не хотела сдавать экзамен в автошколе и предпочла приобрести документ преступным путем: она заказала поддельное удостоверение в интернете, заплатив за него 80 тысяч рублей. Когда ее на дороге остановили сотрудники ДПС, автолюбительница предъявила фальшивые права. Как показала экспертиза, удостоверение не соответствует защитному комплексу бланков РФ модификации 2018 года.