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Автоледи из Вяземского осудили за покупку фальшивых водительских прав

Она приговорена к ограничению свободы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Вяземском за покупку поддельных водительских прав осуждена местная жительница, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Горожанка не хотела сдавать экзамен в автошколе и предпочла приобрести документ преступным путем: она заказала поддельное удостоверение в интернете, заплатив за него 80 тысяч рублей. Когда ее на дороге остановили сотрудники ДПС, автолюбительница предъявила фальшивые права. Как показала экспертиза, удостоверение не соответствует защитному комплексу бланков РФ модификации 2018 года.

— Суд признал подсудимую виновной в использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Она приговорена к 6 месяцам ограничения свободы, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, порядок сдачи на водительские права в России изменится с 1 марта 2027 года.