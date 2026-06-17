Автоледи из Вяземского осудили за покупку фальшивых водительских прав

В Вяземском за покупку поддельных водительских прав осуждена местная жительница, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Горожанка не хотела сдавать экзамен в автошколе и предпочла приобрести документ преступным путем: она заказала поддельное удостоверение в интернете, заплатив за него 80 тысяч рублей. Когда ее на дороге остановили сотрудники ДПС, автолюбительница предъявила фальшивые права. Как показала экспертиза, удостоверение не соответствует защитному комплексу бланков РФ модификации 2018 года.
— Суд признал подсудимую виновной в использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Она приговорена к 6 месяцам ограничения свободы, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, порядок сдачи на водительские права в России изменится с 1 марта 2027 года.