Водитель Toyota Harrier осужден за гибель пассажира в Приморье

Трагедия произошла 8 ноября 2025 года. Мужчина сел за руль технически исправного автомобиля Toyota Harrier в состоянии опьянения. Он съехал с проезжей части, после чего машина несколько раз перевернулась. Пассажир, сидевший на переднем левом сиденье, вылетел из салона прямо через открытый автомобильный люк. От полученных тяжелых травм человек скончался на месте. На судебном заседании водитель полностью признал вину в случившемся.