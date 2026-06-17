Три жительницы Хабаровска перевели телефонным аферистам около 13 млн рублей

В Хабаровске трое местных жительниц лишись своих денег, попав под влияние телефонных мошенников. В общей сложности они перевели аферистам порядка 13 миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 46-летняя продавец магазина в течение трех недель общалась с мошенниками. Аферисты убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой. Для их якобы сохранения она перевела на «безопасный счет» 3,6 миллиона рублей. После этого она около двух месяцев ожидала возврата денег, но на счет они так и не поступили.
Другая потерпевшая — 64-летняя жительница Железнодорожного района — попалась на удочку мошенников по ставшей уже традиционной схеме об обслуживании домофонов.
«Горожанку попросили назвать код из смс. Затем последовали звонки от “офицеров спецслужб”, которые сообщили, что по доверенности неизвестные оформляют крупные займы. Путем психологического давления и угроз мошенники вынудили женщину отправиться в банк и взять кредит на сумму 4 миллиона 375 тысяч рублей». — рассказали в полиции.
Сумму женщина отправила якобы на «безопасный счет», который по факту являлся картой физлица.
А врача стоматологической клиники мошенники сперва добавили в фальшивый домовой чат. Они попросили горожанку авторизоваться, назвать смс-код и отправить подтверждение со словом «Да». Связавшийся с ней «специалист» убедил ее, что аферисты хотят открыть счет для перевода средств в недружественные страны.
«Действуя по указке кураторов, потерпевшая перечислила по указанным реквизитам 4 миллиона 300 тысяч рублей», — отметили в УМВД.
По фактам происшествий возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.