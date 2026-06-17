Три жительницы Хабаровска перевели телефонным аферистам около 13 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 46-летняя продавец магазина в течение трех недель общалась с мошенниками. Аферисты убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой. Для их якобы сохранения она перевела на «безопасный счет» 3,6 миллиона рублей. После этого она около двух месяцев ожидала возврата денег, но на счет они так и не поступили.