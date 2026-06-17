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Собянин: Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву

Шесть беспилотников ВСУ, летевших на столицу, уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Шесть беспилотников ВСУ, летевших на столицу, уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в мессенджере МАКС.

Вооруженные силы Украины почти полностью уничтожили село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости. Лес вокруг села почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с БПЛА.

Более 90 процентов полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» утрачено в результате пожара после атаки ВСУ. Сохраненные и уцелевшие предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана.

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