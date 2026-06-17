Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пожар унес жизнь 91-летнего мужчины

Вчера, 16 июня, в Архангельском районе Башкирии произошел пожар. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В селе Узунларово по улице Школьной загорелись бревенчатая летняя кухня, дровяник и сарай, находившиеся под единой кровлей. На место происшествия прибыли пожарные.

В результате ЧП погиб 91-летний мужчина. Сейчас устанавливаются все детали трагедии.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше