В Башкирии пожар унес жизнь 91-летнего мужчины

В селе Узунларово по улице Школьной загорелись бревенчатая летняя кухня, дровяник и сарай, находившиеся под единой кровлей. На место происшествия прибыли пожарные.
В результате ЧП погиб 91-летний мужчина. Сейчас устанавливаются все детали трагедии.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше