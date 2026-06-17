Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общее число вражеских дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 18

Дежурными средствами противовоздушной обороны на подступах к столице уничтожены ещё шесть БПЛА. В районах падения обломков задействованы оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале. На подлёте к Москве сбито уже 18 вражеских дронов.

Ране житель села Покровка в Херсонской области рассказал о почти полном уничтожении населённого пункта и расположенного рядом заповедного леса. Ударам Вооружённых сил Украины сначала подверглись объекты инфраструктуры — пекарня, школа и здание сельсовета, затем жилые постройки. В результате действий военных село оказалось практически разрушено, боевики сбрасывали зажигательные смеси посредством дронов. Расположенный рядом заповедный лес почти полностью выгорел.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше