Грозовые пожары продолжают бушевать в лесах Красноярского края

С огнем борются больше 1200 человек. Для разведки с воздуха и переброски людей к очагам планируют использовать до 30 самолётов и вертолетов. На помощь краевым пожарным уже прибыли межрегиональные отряды из федерального резерва Авиалесоохраны, а также авиапожарные из Бурятии и Забайкалья. К тушению подключились и арендаторы лесных участков.