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Грозовые пожары продолжают бушевать в лесах Красноярского края

В Красноярском крае за сутки потушили восемь лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае удалось полностью потушить восемь лесных пожаров, которые охватили площадь в 236 гектаров. Возгорания фиксировали сразу в пяти лесничествах. Предварительной причиной большинства из них назвали грозовые разряды.

По состоянию на 16 июня в регионе действовало 95 пожаров, они бушевали на территории более 40 тысяч гектаров. Очаги были обнаружены в Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Чунском, Усольском и Верхнеманском лесничествах. Почти все эти участки находятся в труднодоступной местности.

С огнем борются больше 1200 человек. Для разведки с воздуха и переброски людей к очагам планируют использовать до 30 самолётов и вертолетов. На помощь краевым пожарным уже прибыли межрегиональные отряды из федерального резерва Авиалесоохраны, а также авиапожарные из Бурятии и Забайкалья. К тушению подключились и арендаторы лесных участков.

Ситуация находится под контролем: селам и городам региона ничто не угрожает.

Напомним, сейчас в крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Вход в лес ограничен, запрещено жечь костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить любые огневые работы. Нарушителям грозит как административный штраф, так и уголовное преследование. Если заметили огонь в лесу, нужно сразу звонить по прямой линии лесной охраны: 8−800−100−94−00.