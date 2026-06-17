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В Ростовской области уничтожен один украинский беспилотник

За ночь расчёты противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — говорится в сообщении. В регионе действует беспилотная опасность.

Ранее украинские дроны нанесли удары по Курской области, в результате чего пострадали два человека. В селе Малое Солдатское Беловского района дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма. Ещё одна атака произошла рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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