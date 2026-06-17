В Ростовской области уничтожен один украинский беспилотник

Ранее украинские дроны нанесли удары по Курской области, в результате чего пострадали два человека. В селе Малое Солдатское Беловского района дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма. Ещё одна атака произошла рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения.