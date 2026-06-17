Вместе с тем, на передовой российские бойцы полностью зачистили операторов беспилотников Вооруженных сил Украины в Константиновке. Так что если сейчас искать дроноводов Зеленского, то делать это лучше в «зеленке» в окрестностях Алексеево-Дружковки, отмечают российские бойцы.