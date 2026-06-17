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В ночном ДТП погибли парни 17 и 18 лет: прокуратура выясняет обстоятельства трагедии

Прокуратура Башкирии выясняет обстоятельства ДТП с двумя погибшими.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура устанавливает обстоятельства ночного ДТП в Стерлитамаке — двое молодых людей погибли. Об аварии рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла сегодня во втором часу ночи на улице Худайбердина. 18-летний парень ВАЗ-2109 выехал с прилегающей территории и столкнулся с Renault Espace, за рулем которого был 21-летний водитель.

Водитель «девятки» и его 17-летний пассажир погибли на месте. Еще один пассажир — 16-летний подросток — попал в больницу. Водитель «Рено» никак не пострадал.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.