Стало известно, сколько россиян не планируют брать отпуск этим летом

Согласно данным опроса, опубликованного «Газетой.Ru», более половины российских граждан не намерены уходить в отпуск в летний период. Из них 41% респондентов заявили, что отказываются от отдыха по личным соображениям.
Для 8% опрошенных помехой стали рабочие обязательства, а еще 6% указали, что руководство не согласно предоставить им отпуск летом. В это время года многие компании испытывают увеличенную нагрузку и дефицит персонала.
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