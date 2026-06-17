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Силы ПВО за ночь сбили 157 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 157 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 157 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Тверская, Рязанская, Ростовская и Астраханской области. Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря, передает Telegram-канал ведомства.

Днем ранее пятеро мужчин и 13-летняя девочка пострадали после падения обломков беспилотников на территории Московской области. Системы ПВО сбили БПЛА в Электростали, Котельниках, Воскресенске и других населенных пунктах.

Помимо этого, 15 июня в результате удара дрона ВСУ по территории Брянской области погибли три человека. Украинская армия атаковала во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг».

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