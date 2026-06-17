Под Красноярском женщину сбил грузовой поезд

17 июня в Красноярском крае следователи начали проверку после того, как грузовой состав сбил женщину, которая неожиданно оказалась на путях. Машинист сделал все возможное, однако остановить поезд не удалось.
По предварительным данным, несчастный случай произошел на перегоне между станциями Минино и Пугачево. От полученных травм пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.
Сотрудники следственного отдела на транспорте уже проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося и выясняются причины трагедии. По итогам работы будет принято процессуальное решение.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте напомнили, что железная дорога — это место повышенной опасности. Неосторожное поведение рядом с путями может стоить жизни. Переходить рельсы разрешается только в специально оборудованных местах. Предварительно нужно убедиться, что нет приближающегося состава.