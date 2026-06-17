Под Красноярском женщину сбил грузовой поезд

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте напомнили, что железная дорога — это место повышенной опасности. Неосторожное поведение рядом с путями может стоить жизни. Переходить рельсы разрешается только в специально оборудованных местах. Предварительно нужно убедиться, что нет приближающегося состава.