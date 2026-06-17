Екатеринбуржца оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, публично оправдывавшему терроризм. По данным УФСБ России по Центральному военному округу, Валиуллин в январе 2024 года разместил в одной из групп во «ВКонтакте» пост. В нем он оправдывал теракт в Санкт-Петербурге, который совершили в отношении военного корреспондента Максима Фомина.