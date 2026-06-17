Кубань возглавила рейтинг по ДТП на ж/д переездах

Всего за первые пять месяцев 2026 года на Северо-Кавказской железной дороге зарегистрировали 22 ДТП на железнодорожных переездах. В результате происшествий погибли четыре человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Годом ранее за аналогичный период произошло 17 аварий, в которых погибли три человека и пострадали девять человек.