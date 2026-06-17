Омичка получила уголовное дело за попытку похудеть

Прокуратура Омской области сообщила о вынесении приговора 20-летней местной жительнице. Октябрьский районный суд признал ее виновной в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ).
По версии суда, как сообщили в прокуратуре, омичка заказала из Кыргызской Республики препараты для снижения веса. В их состав входил сибутрамин — сильнодействующее вещество, оборот которого в России ограничен. Посылку отправили международным почтовым отправлением через границу ЕАЭС без предусмотренных законом разрешений и медицинских документов.
Всего сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 10 граммов сибутрамина. Инкриминируемую вину девушка признала полностью.
Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, позиция омички не приводится.