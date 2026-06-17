Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка получила уголовное дело за попытку похудеть

Девушка заказала из Киргизии препараты для снижения веса, содержащие сибутрамин. 20-летняя омичка получила 3 года условно.

Источник: Freepik

Прокуратура Омской области сообщила о вынесении приговора 20-летней местной жительнице. Октябрьский районный суд признал ее виновной в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ).

По версии суда, как сообщили в прокуратуре, омичка заказала из Кыргызской Республики препараты для снижения веса. В их состав входил сибутрамин — сильнодействующее вещество, оборот которого в России ограничен. Посылку отправили международным почтовым отправлением через границу ЕАЭС без предусмотренных законом разрешений и медицинских документов.

Всего сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 10 граммов сибутрамина. Инкриминируемую вину девушка признала полностью.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, позиция омички не приводится.