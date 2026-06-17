Омичка получила уголовное дело за попытку похудеть

По версии суда, как сообщили в прокуратуре, омичка заказала из Кыргызской Республики препараты для снижения веса. В их состав входил сибутрамин — сильнодействующее вещество, оборот которого в России ограничен. Посылку отправили международным почтовым отправлением через границу ЕАЭС без предусмотренных законом разрешений и медицинских документов.