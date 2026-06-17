Айтыскер Салтанат Отелбаева и ее муж погибли в ДТП

«Как квалифицированный специалист в своей области, она отличалась высоким профессионализмом, ответственностью и организаторскими способностями. Под ее руководством в музее были успешно реализованы многие важные проекты, выставки и научные исследования. Салтанат Амантаевна, пользовавшаяся большим уважением среди коллег, была открытым, добрым и рассудительным человеком. Ее честный труд, любовь к родине и гражданская позиция останутся примером для будущих поколений», — написал он.