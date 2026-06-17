Айтыскер Салтанат Отелбаева и ее муж погибли в ДТП

Директор костанайского Мемориального музея им. Ибрая Алтынсарина Маргулан Оспанов опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал о гибели своего заместителя, айтыскера Салтанат Отелбаевой.
«Сегодня поэтесса казахского языка, видная фигура в сфере культуры, магистр исторических наук, заместитель директора музея им. Ибрая Алтынсарина Салтанат Отелбаева и ее муж Мырзабек Касымов погибли в автокатастрофе. Ее единственный сын Нурсултан позвонил в 9 утра и сказал: “Аға, я потерял родителей”», — написал Оспанов.
Коллега погибшей добавил, что Салтанат Отелбаева посвятила сознательную жизнь культуре и музейному делу, сохранению и популяризации историко-культурного наследия.
«Как квалифицированный специалист в своей области, она отличалась высоким профессионализмом, ответственностью и организаторскими способностями. Под ее руководством в музее были успешно реализованы многие важные проекты, выставки и научные исследования. Салтанат Амантаевна, пользовавшаяся большим уважением среди коллег, была открытым, добрым и рассудительным человеком. Ее честный труд, любовь к родине и гражданская позиция останутся примером для будущих поколений», — написал он.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Акмолинской области, 16 июня примерно в 07:00 на 231 км автодороги Астана — Атбасар — Жаксы, вблизи села Бастау, произошло дорожно-транспортное происшествие.
«По предварительным данным, водитель автомобиля марки Chevrolet Tracker 1996 года рождения, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем марки КамАЗ под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и пассажирка 1978 года рождения», — сообщили в ДП.
По данному факту начато досудебное расследование. Также в полиции сообщили, что водитель КамАЗ имел соответствующее разрешение на перевозку опасного груза. На момент происшествия в кабине находился охранник, ответственный за обеспечение безопасности.