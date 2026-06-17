Дело о туфлях на 13 млн тенге раскрыли в Шымкенте

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе расследования установлено, что грузовой автомобиль, перевозивший 868 коробок обуви общей стоимостью 13 млн тенге, отклонился от установленного маршрута.
При проверке транспортного средства было выявлено отсутствие части товара.
В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий другой грузовой автомобиль был обнаружен на территории Шымкента.
Находившаяся в нем часть товара изъята в качестве вещественных доказательств, после чего в установленном законом порядке возвращена владельцу.
Причиненный предприятию материальный ущерб возмещен в полном объеме.
В настоящее время по данному факту установлен подозреваемый.
Проводится досудебное расследование.