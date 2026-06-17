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Дело о туфлях на 13 млн тенге раскрыли в Шымкенте

Туфли на 13 миллионов тенге: полицейские в Шымкенте раскрыли хищение крупной партии товара и все вернули законному владельцу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе расследования установлено, что грузовой автомобиль, перевозивший 868 коробок обуви общей стоимостью 13 млн тенге, отклонился от установленного маршрута.

При проверке транспортного средства было выявлено отсутствие части товара.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий другой грузовой автомобиль был обнаружен на территории Шымкента.

Находившаяся в нем часть товара изъята в качестве вещественных доказательств, после чего в установленном законом порядке возвращена владельцу.

Причиненный предприятию материальный ущерб возмещен в полном объеме.

В настоящее время по данному факту установлен подозреваемый.

Проводится досудебное расследование.