В Башкирии с начала купального сезона утонуло шесть человек

В МЧС Башкирии напомнили о пяти правилах, которые спасают жизнь:

Ребёнок может бесшумно уйти под воду буквально за пару секунд. Взрослый должен быть в воде или в непосредственной близости, не спуская глаз с малыша. Не поручайте присмотр за детьми подросткам! Абсолютное большинство трагедий происходит в состоянии опьянения. Алкоголь притупляет чувство опасности и вызывает спазм сосудов в холодной воде. Не ныряйте с берегов, мостов или скал в непроверенных водоёмах. Под водой могут скрываться коряги, камни, арматура или резкий обрыв дна. Надувные камеры, матрасы, доски и «нарукавники» не являются спасательными средствами. Порыв ветра или течение могут мгновенно унести вас на глубину. Даже в жаркий день вода может быть обманчиво холодной, что приводит к судорогам. Не заплывайте за буйки, не играйте в опасные игры с «топлением» и не толкайте друг друга в воду.