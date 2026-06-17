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В Башкирии с начала купального сезона утонуло шесть человек

Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

Источник: Башинформ

По данным МЧС по РБ, с начала официального купального сезона утонули уже 6 человек. До открытия сезона в селе Салихово Чишминского района на реке Уза погиб подросток. Еще один трагический случай произошел в Дюртюлях: мальчик утонул во время рыбалки, напомнили в ведомстве.

С начала года на водных объектах республики погибли 27 человек, из них 3 ребёнка. Также были спасены 2 человека.

В МЧС Башкирии напомнили о пяти правилах, которые спасают жизнь:
Ребёнок может бесшумно уйти под воду буквально за пару секунд. Взрослый должен быть в воде или в непосредственной близости, не спуская глаз с малыша. Не поручайте присмотр за детьми подросткам! Абсолютное большинство трагедий происходит в состоянии опьянения. Алкоголь притупляет чувство опасности и вызывает спазм сосудов в холодной воде. Не ныряйте с берегов, мостов или скал в непроверенных водоёмах. Под водой могут скрываться коряги, камни, арматура или резкий обрыв дна. Надувные камеры, матрасы, доски и «нарукавники» не являются спасательными средствами. Порыв ветра или течение могут мгновенно унести вас на глубину. Даже в жаркий день вода может быть обманчиво холодной, что приводит к судорогам. Не заплывайте за буйки, не играйте в опасные игры с «топлением» и не толкайте друг друга в воду.

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