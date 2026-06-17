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В Минобороны отчитались об уничтожении 157 дронов ВСУ за ночь

В период с 20:00 по 07:00 мск расчёты противовоздушной обороны перехватили 157 украинских беспилотников над 15 российскими регионами и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Дежурные средства ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также беспилотники были перехвачены в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

Ранее Life.ru писал, что дежурными средствами противовоздушной обороны на подступах к Москве уничтожены ещё шесть БПЛА. В районах падения обломков задействованы оперативные службы. Таким образом, общее число сбитых аппаратов составляет уже 18 вражеских дронов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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