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ФСБ задержала в трех регионах России пособников спецслужб Киева, готовивших теракты

Сотрудники ФСБ задержали в трех регионах России пособников спецслужб Киева, готовивших теракты. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ задержали в трех регионах России пособников спецслужб Киева, готовивших теракты. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

— Злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов, — говорится в заявлении.

Следователями возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также решается вопрос о возбуждении дела по статье о госизмене, передает ТАСС.

16 июня стало известно, что двух россиян, работавших на Киев, задержали в Оренбургской области и Забайкальском крае. Один из них собирал данные об объектах критической инфраструктуры для военной разведки Украины.

ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны России: его планировал ликвидировать иностранец, завербованный СБУ. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов.