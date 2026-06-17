В Омске мужчину подозревают в убийстве брата из-за ссоры с матерью

Преступление произошло в квартире дома на улице 50 лет Профсоюзов. По версии следствия, около 14:00 накануне, 16 июня, между братьями вспыхнула ссора из-за личных неприязненных отношений. Подозреваемый, заступаясь за мать, несколько раз ударил мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте ЧП.