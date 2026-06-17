ФСБ задержала пособников Украины, готовивших теракты в трех регионах РФ

По данным ФСБ, злоумышленники планировали диверсии в отношении военнослужащих, волонтерской организации, оказывающей помощь участникам специальной военной операции, а также на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Их деятельность была своевременно пресечена.