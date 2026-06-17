ФСБ задержала в регионах РФ пособников Киева, готовивших теракты

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Адыгея, Тюменской области и Краснодарском крае задержаны три пособника спецслужб Украины. Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», — говорится в сообщении.