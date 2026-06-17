ФСБ задержала в регионах РФ пособников Киева, готовивших теракты

Как сообщила ФСБ, они планировали совершить теракты против российских военнослужащих, волонтеров, оказывающих поддержку участникам спецоперации, а также на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Адыгея, Тюменской области и Краснодарском крае задержаны три пособника спецслужб Украины. Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что противоправная деятельность фигурантов была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ.
«Осмотром средств связи задержанных лиц выявлена их переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планируемых теракций», — отмечает ФСБ.
«У террористов изъяты: самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства», — говорится в сообщении.
Следственными подразделениями региональных управлений ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится в сообщении.