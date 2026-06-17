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МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*

МВД России объявило в розыск оппозиционного журналиста и военного корреспондента Аркадия Бабченко*. Соответствующая информация в среду, 17 июня, появилась в базе ведомства.

МВД России объявило в розыск оппозиционного журналиста и военного корреспондента Аркадия Бабченко*. Соответствующая информация в среду, 17 июня, появилась в базе ведомства.

— Бабченко Аркадий Аркадьевич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого следователи также возбудили уголовное дело в отношении журналиста. Его подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Бабченко* дважды за год штрафовали за немаркировку своих публикаций.

Корреспондент покинул Россию в 2017 году и впоследствии нелестно отзывался о стране. В январе 2023-го его тоже объявляли в розыск по статье УК. В апреле того же года Минюст включил Бабченко* в реестр иноагентов.

*Включен в реестр иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов.