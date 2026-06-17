Пьяный водитель иномарки протаранил кофейный киоск у метро «Новочеркасская»

Вечерняя смена сотрудницы кофейного киоска, расположенного на Заневском проспекте у станции метро «Новочеркасская», закончилась досрочно. В ларек влетел пьяный водитель Mitsubishi. По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, мужчина не справился с управлением, пробил небольшой заборчик, заехал на газон, а дальше — по тротуару попал прямо в киоск. Судя по кадрам с места, у кофейни выбило двери и окна. Горе-водитель иномарки не смог объяснить свои действия росгвардейцам, которые патрулировали территорию рядом и первыми приехали на место происшествия.