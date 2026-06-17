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Сотрудники ФСБ задержали в трёх регионах РФ пособников Киева, готовивших теракты

В Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее сотрудники ФСБ задержали троих пособников украинских спецслужб, планировавших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Life.ru

«Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтёрской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», — уточнили в ЦОС.

Противоправная деятельность была вовремя пресечена сотрудниками ФСБ. У задержанных изъято самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества, а также самодельные зажигательные устройства. В телефонах террористов обнаружена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планируемых терактов.

Против задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205) и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 2 ст. 222.1). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 275 УК РФ (госизмена). ФСБ предупреждает, что Киев продолжает вербовать исполнителей терактов.

Ране сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность жительницы Крыма, которая собирала разведывательные данные для СБУ. Задержанной оказалась 57-летняя гражданка России, уроженка ЛНР. По версии следствия, вербовка женщины произошла во время пересечения украинско-польской границы. Кураторы из зарубежных спецслужб поставили перед ней четкую задачу: отслеживать функционирование научных и образовательных организаций на полуострове, а также в ЛНР.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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