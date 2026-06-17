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Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

В этот же день Минобороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 157 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области.

16 июня пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников. У тушению возгорания привлекались 32 человека и семь единиц техники.

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