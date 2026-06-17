В омских соцучреждениях нашли сальмонеллу и фальсификат

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило массовые нарушения в продукции для социальных учреждений региона, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты проверили 77 образцов мяса и молочки, предназначенных для школ, больниц и интернатов. Каждый пятый товар оказался с сюрпризом — 17 проб (22%) не соответствовали требованиям.
В молочке нашли признаки фальсификации: производители указывали один состав жира, а по факту он был совсем другим. В сметане одного из заводов обнаружили превышение дрожжей — верный признак нарушения технологии хранения. В мясных полуфабрикатах — тефтелях, котлетах и печени — вместо заявленной говядины нашли ДНК курицы и свиньи. А в фарше, куриной грудке и тушках цыплёнка-бройлера лаборатория выявила возбудителей сальмонеллёза и листериоза.
Такие бактерии в еде для детей, пожилых и пациентов — прямая угроза пищевых инфекций. Россельхознадзор уже аннулировал сертификаты на опасные партии, приостановил декларации и объявил предостережения производителям. Шесть из них работают в других регионах — материалы направили их коллегам на местах.
Ранее мы рассказывали, что в марте омский Россельхознадзор уже находил в социальных учреждениях фальсифицированную молочку и мясо с ДНК других животных. Тогда проверка показала нарушения в каждом седьмом образце.