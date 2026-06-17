В омских соцучреждениях нашли сальмонеллу и фальсификат

В молочке нашли признаки фальсификации: производители указывали один состав жира, а по факту он был совсем другим. В сметане одного из заводов обнаружили превышение дрожжей — верный признак нарушения технологии хранения. В мясных полуфабрикатах — тефтелях, котлетах и печени — вместо заявленной говядины нашли ДНК курицы и свиньи. А в фарше, куриной грудке и тушках цыплёнка-бройлера лаборатория выявила возбудителей сальмонеллёза и листериоза.