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В Воронежской области утром 17 июня объявлена опасность атаки БПЛА

Под угрозой непосредственного удара оказался Бобровский район.

Источник: Комсомольская правда

Утром в среду, 17 июня, на всей территории Воронежской области был введен режим опасности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее заявление губернатор Александр Гусев сделал в 6:53 в своем официальном канале МАХ.

Глава региона призвал жителей не забывать сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными оповещениями. Гражданам рекомендовано не покидать помещения, а при визуальном обнаружении дрона незамедлительно сообщать о ситуации по телефону 112.

Спустя несколько минут, в 7:09 губернатор уточнил, что под непосредственную угрозу удара попал Бобровский район. В муниципалитете завыли сирены. Гражданам дана рекомендация укрыться внутри зданий и держаться подальше от окон.

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