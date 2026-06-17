ФСБ: в трех регионах задержали пособников спецслужб Украины

По версии спецслужбы, теракты готовили в отношении военнослужащих, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, а также волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам СВО. У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство на основе взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства. В их телефонах также якобы нашли переписку с «украинскими кураторами».