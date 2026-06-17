Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области утром 17 июня

На территории Нижегородской области снова ввели режим беспилотной опасности. Об этом местных жителей предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Режим беспилотной опасности ввели в 5 часов утра 17 июня. Сообщений от Минобороны России об атаке беспилотников не поступало.
Нижегородцев о введенном режиме предупредили по SMS-рассылке. Местных жителей просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Напомним, что 16 июня на территории региона также был введен режим беспилотной опасности. Тогда системы ПВО перехватили БПЛА в период с 7:00 до 14:00.
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