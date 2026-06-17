Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сухом Логу закрыли пекарню из-за выявленного стафилококка и кишечной палочки

В Сухом Логу на три месяца закрыли пекарню из-за многочисленных нарушений.

Источник: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Сухом Логу закрыли пекарню из-за выявленного золотистого стафилококка и кишечной палочки. Проверка выявила в заведении на улице Горького, 3 и другие многочисленные нарушения. Так, в помещении была нарушена планировка — она не обеспечивала поточность технологических процессов.

Сотрудники ходили в производственных помещениях в верхней одежде, а их телефоны и уборочный инвентарь хранились рядом с цехами, которые не были оборудованы дверьми. Кроме того, вход в туалет выходил прямо в производственный цех.

— По результатам лабораторных исследований в смывах с рук сотрудников, разделочных досок и рабочих поверхностей обнаружены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Согласно журналу учета, последняя дезинфекционная обработка на предприятии проводилась в августе 2025 года, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Продукция в цехах не была промаркирована, что не позволяло установить ее срок годности, а из четырех сотрудников пекарни только у одного была медкнижка.

Суд назначил владельцу предприятия административное наказание и приостановил деятельность пекарни на 90 суток. После поступления исполнительного документа судебные приставы выехали по указанному адресу и опечатали цеха и склады.